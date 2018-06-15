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Вице-премьера ЕАО оштрафовали за волокиту

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Заместитель правительства ЕАО – начальник управления здравоохранения Валерий Жуков будет оштрафован на 5 тыс. рублей. Его наказали за волокиту с ответом на обращение жителя области. Так, для того чтобы рассмотреть обращение, ведомству понадобилось 79 дней вместо 30, установленных законодательством.

Как уточняет ИА EAOMedia, порядок работы с обращениями гражданами в управлении здравоохранения проверила областная прокуратура. Она это сделала после того, как на ведомство пожаловался житель села Амурзет Октябрьского района. Еще в феврале он обращался в облздрав в связи с закупками лекарств. Ответ пришел ему лишь через два месяца.

После прокурорской проверки в отношении начальника управления было возбуждено административное дело. Суд, рассмотрев обращение, принял решение о наложении на чиновника штрафных санкций.

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