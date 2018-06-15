В ДНР назвали важной встречу «нормандской четверки» перед ЧМ-2018

Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в контактной группе Денис Пушилин заявил, что встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» перед чемпионатом мира по футболу имела важное значение, повлияв на Киев, который перебросил дополнительные силы к линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы видели, что Украина если не готова, то готовится к каким-то более серьезным действиям, и встреча в минском формате несколько остудила пыл наших оппонентов», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам представителя ДНР, в переговорах наблюдаются положительные тенденции, но говорить о конкретном результате пока не приходится. Участники «нормандского формата» обсудили разведение сил сторон конфликта, восстановление статуса-кво в приграничных селах Золотое и Петровское, а также вступление в силу закона об особом статусе Донбасса. Пушилин отметил, что все эти вопросы рассматривались на встрече контактной группы в Минске.

11 июня в Берлине состоялись переговоры глав МИД России, Германии, Франции и Украины. Одной из центральных тем был вопрос миротворческой миссии ООН для обеспечения безопасности представителей ОБСЕ в Донбассе. 13 июня представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военные стягивают военную технику к линии соприкосновения в Донбассе.