Прямой эфир

В ДНР назвали важной встречу «нормандской четверки» перед ЧМ-2018

0
Фото: TASS/DPA/Thomas Imo/Photothek.Net
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в контактной группе Денис Пушилин заявил, что встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» перед чемпионатом мира по футболу имела важное значение, повлияв на Киев, который перебросил дополнительные силы к линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы видели, что Украина если не готова, то готовится к каким-то более серьезным действиям, и встреча в минском формате несколько остудила пыл наших оппонентов», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам представителя ДНР, в переговорах наблюдаются положительные тенденции, но говорить о конкретном результате пока не приходится. Участники «нормандского формата» обсудили разведение сил сторон конфликта, восстановление статуса-кво в приграничных селах Золотое и Петровское, а также вступление в силу закона об особом статусе Донбасса. Пушилин отметил, что все эти вопросы рассматривались на встрече контактной группы в Минске.

11 июня в Берлине состоялись переговоры глав МИД России, Германии, Франции и Украины. Одной из центральных тем был вопрос миротворческой миссии ООН для обеспечения безопасности представителей ОБСЕ в Донбассе. 13 июня представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военные стягивают военную технику к линии соприкосновения в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко отрицает существование минского процесса по Донбассу
Россия обвинила Украину в игнорировании Минских соглашений

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017