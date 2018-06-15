ДТП с пятью машинами произошло в Ставрополе из-за пьяного пешехода

Пьяный пешеход спровоцировал массовое ДТП в Ставрополе. После появления мужчины на дороге столкнулись пять автомобилей.

Авария произошла на улице Дзержинского. По данным очевидцев, на дорогу вышел мужчина, который был пьян. Пешеход чуть не угодил под колеса «Газели». Водитель микроавтобуса, пытаясь избежать наезда, изменил траекторию движения и ударил четыре автомобиля, припаркованных вдоль тротуара.

Водители пострадавших автомобилей сами задержали пьяного пешехода, пишет NewsTracker.

Как сообщал портал iz.ru, три человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Дагестане. Авария произошла вблизи населенного пункта Леваши, столкнулись два легковых автомобиля Lada Priora.