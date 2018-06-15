«Газпром» рассказал о судьбе проекта по добыче газа в Иране

«Газпром» подготовит документацию по участию в проектах разработки четырех месторождений в Иране.

Компания начинает обсуждение, по итогам которого будет принято окончательное решение, сообщил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов во время пресс-конференции 15 июня.

Он отметил, что согласно меморандуму, подписанному с иранской стороной, российская компания проанализировала представленную документацию и подготовила свои предложения. По словам топ-менеджера, эта работа уже завершена, передает ТАСС.

Кроме того, «Газпром» рассматривает возможность поставок газа по газопроводу из Ирана через Пакистан в Индию.

«Мы смотрим маршруты с этих месторождений (в Иране — ред.), одним из маршрутов является Иран-Пакистан-Индия. Сегодня у нас подписан с иранской стороной меморандум по поддержке этого проекта», — рассказал зампред правления компании, добавив, что документы с пакистанской и индийской сторонами пока не подписаны и находятся на рассмотрении.

В ноябре прошлого года «Газпром» и Иранская национальная нефтяная компания подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, компании планируют разработать концепцию единой системы добычи и транспортировки газа на территории Ирана. Сообщалось, что этот договор также позволит Москве и Тегерану приступить к подготовке технико-экономического обоснования для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода Иран–Пакистан–Индия.