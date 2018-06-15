Уровень сероводорода на востоке Москвы превысил норму в два раза

Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода зафиксировали специалисты «Мосэкомониторинга» в ночь на 15 июня на востоке и юго–востоке столицы.

Как следует из данных, опубликованных на сайте экологической службы, резкий скачок содержания сероводорода в воздухе произошел около 03:00 мск в Косино-Ухтоминском районе.

Станция контроля качества воздуха обнаружила там отклонения от нормы в 2,4 раза. Данные пришли с датчиков экомониторинга «Кожухово». В 01:00 в Рязанском районе на юго–востоке Москвы предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода была превышена в 1,1 раза.

2 июня уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму в три раза, а 22 мая в Косино-Ухтомском районе Москвы автоматическая станция контроля обнаружила отклонения от нормы в 3,8 раза.