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Инфраструктуру подведут к четырем «дальневосточным гектарам»

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К четырем агломерациям «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае будет подведена инфраструктура. Это планируется сделать до 2020 года, сообщило министерство по развитию Дальнего Востока.

Как рассказал замглавы краевого министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Ринат Мазитов во время круглого стола «Дальневосточный гектар. Эффективные механизмы реализации», на разработку технической документации уже выделено 85 млн рублей. А всего на развитие перспективных территорий из федерального бюджета поступит около 638 млн рублей.

Проекты разрабатываются для поселений Краснознаменка, Кругликово, Елабуга и Свечино. Там будут построены автомобильные дороги и объекты электросетевого хозяйства, уточняет ИА AmurMedia.

Портал iz.ru ранее сообщал, что жительнице Дальнего Востока Ольге Антонюк, которая пожаловалась на во время «прямой линии» с президентом на то, что ей выделили лишь половину гектара в рамках проекта, пообещали новый участок.

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