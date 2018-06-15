Прямой эфир

В ЛНР обвинили Киев в срыве договоренности об отводе сил

0
Фото: ТАСС/Михаил Соколов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевские власти отказались от отвода сил и средств в районе города Золотое в Донбассе; таким образом Украина срывает договоренности, заявил и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и полномочный представитель региона на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Донбасс готовится к обороне
В преддверии ЧМ-2018 в регионе усилилась активность диверсионных групп ВСУ

Согласно рамочному соглашению, подписанному в 2016 году контактной группой по урегулированию ситуации на Украине, силы и средства сторон донбасского конфликта должны быть разведены.

«Украина отказалась от района разведения (у города Золотое. — Ред.) и заняла позиции снова на территории, с которой мы общими усилиями отводили по взаимной договоренности подразделения и создавали безопасный район», — приводит «РИА Новости» слова Дейнего.

Полпред ЛНР добавил, что республика не будет продвигаться в этом районе, так как не станет нарушать обязательства.

Ранее в пятницу, 15 июня, украинские военные открыли огонь по территории ЛНР из артиллерийских орудий калибра 122 мм. 

13 июня сообщалось, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения в Донбассе военную технику.

С 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать законность нахождения у власти политиков, пришедших к власти в результате госпереворота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарченко поставил общую задачу для ДНР и ЛНР
Шесть человек пострадали после взрыва мины под маршруткой в ЛНР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017