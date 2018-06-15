В ЛНР обвинили Киев в срыве договоренности об отводе сил

Киевские власти отказались от отвода сил и средств в районе города Золотое в Донбассе; таким образом Украина срывает договоренности, заявил и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и полномочный представитель региона на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Согласно рамочному соглашению, подписанному в 2016 году контактной группой по урегулированию ситуации на Украине, силы и средства сторон донбасского конфликта должны быть разведены.

«Украина отказалась от района разведения (у города Золотое. — Ред.) и заняла позиции снова на территории, с которой мы общими усилиями отводили по взаимной договоренности подразделения и создавали безопасный район», — приводит «РИА Новости» слова Дейнего.

Полпред ЛНР добавил, что республика не будет продвигаться в этом районе, так как не станет нарушать обязательства.

Ранее в пятницу, 15 июня, украинские военные открыли огонь по территории ЛНР из артиллерийских орудий калибра 122 мм.

13 июня сообщалось, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения в Донбассе военную технику.

С 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать законность нахождения у власти политиков, пришедших к власти в результате госпереворота.