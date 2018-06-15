Стрелок в Новокузнецке покончил с собой

Стрелявший в женщину и забаррикадировавшийся в здании в центре Новокузнецка мужчина совершил суицид. Об этом порталу iz.ru сообщил начальник отдела информации и общественных связей главка МВД по Кемеровской области Игорь Ситдиков.

По его словам, причиной происшествия стал семейный конфликт.

«Установлено, что преступление произошло на бытовой почве, потому что потерпевшая и подозреваемый были бывшими супругами. По предварительной информации, у них был конфликт из-за детей», — сказал представитель полиции.

Ситдиков отметил, что пострадавшая женщина получила огнестрельное ранение. О ее состоянии он не сообщил.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Новокузнецке женщина погибла, а стрелок захватил заложников. Эта информация не подтвердилась.