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Стрелок в Новокузнецке покончил с собой

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Стрелявший в женщину и забаррикадировавшийся в здании в центре Новокузнецка мужчина совершил суицид. Об этом порталу iz.ru сообщил начальник отдела информации и общественных связей главка МВД по Кемеровской области Игорь Ситдиков.

По его словам, причиной происшествия стал семейный конфликт.

«Установлено, что преступление произошло на бытовой почве, потому что потерпевшая и подозреваемый были бывшими супругами. По предварительной информации, у них был конфликт из-за детей», — сказал представитель полиции.

Ситдиков отметил, что пострадавшая женщина получила огнестрельное ранение. О ее состоянии он не сообщил.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Новокузнецке женщина погибла, а стрелок захватил заложников. Эта информация не подтвердилась.

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