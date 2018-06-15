Болельщики Биробиджана всё же получат фан-зону на время ЧМ-2018

Биробиджанским поклонникам футбола всё же выделят зону, где можно будет под открытым небом и на большом экране следить за матчами ЧМ-2018. Мэрия города и руководство парка культуры и отдыха договорились, что именно территория парка станет на время мундиаля местом сбора болельщиков.

Как отмечает ИА EAOMedia, с открытием площадки к матчу между Россией и Саудовской Аравией власти не успели, однако рассчитывают, что она заработает к игре между национальной сборной и сборной Египта. Эта встреча состоится 19 июня.

Для болельщиков фан-зоны были организованы во многих городах, в том числе Дальнего Востока. Матч открытия чемпионата состоялся накануне, 14 июня, на стадионе «Лужники». Он завершился победой России над Саудовской Аравией со счетом 5:0.