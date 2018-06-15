Посольство России призвало власти США обнародовать данные о «Новичке»

Посольство России в Вашингтоне призвало власти США обнародовать данные о нервно-паралитическом веществе «Новичок» и уничтожить собственные запасы химического оружия

При этом в диппредставительстве вспомнили о провокациях с отравляющими веществами в Сирии.

«Даже руководитель пресс-службы Госдепартамента не сможет отрицать, что провокации с использованием химоружия в Сирии осуществляются по одному и тому же сценарию. Позвольте напомнить о громком разоблачении инсценированной химатаки в городе Дума. Раскройте файлы по «Новичку», уничтожьте свои запасы химоружия», — говорится в сообщении посольства Twitter.

В заявлении также размещены ссылки на видео, в которых говорится о постановочном характере сообщений об «атаке», на основании которых Вашингтон обвинил власти Сирии в применении химоружия и подверг ракетным ударам территорию республики.

4 марта британский агент и бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. Великобритания голословно обвинила в организации нападения Россию. Лондон утверждал, что их якобы отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок».