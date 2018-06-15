Американка приговорена к 20-летнему заключению за спаивание дочери

Женщина в американском городке Сомерсет (штат Кентукки) напоила свою 14-летнюю дочь виски, и теперь ей предстоит отбывать тюремное заключение сроком 20 лет. Об этом сообщило издание Lexington Herald-Leadert.

Мать заявила, что напоила свою дочь в воспитательных целях после того, как та пришла подвыпившей домой, но девочка в результате отключилась. О произошедшем полицейские узнали после того, как увидели ролик в соцсети.

Американка была ранее судима: ей назначили испытательный срок в пять лет, и судья решила, что нынешний проступок был нарушением условий смягчения наказания.

5 июня мать 13-летней школьницы из Кировского района Волгограда была оштрафована за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своей дочери, которая в результате употребления спиртного впала в алкогольную кому.