15 июня в Москве ожидается сухая и прохладная погода

Сухая погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, 15 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха в столице достигнет 19-21 градуса. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление достигнет 751 мм ртутного столба.

Ночью температура воздуха снизится до 8-10 градусов, осадков по-прежнему не ожидается.

13 июня синоптики пообещали, что на следующей неделе в Москву придет летняя жара. По прогнозам Гидрометцентра, 19 июня температура поднимется до 31 градуса. 16 и 17 июня также будет тепло: 25-27 градусов.