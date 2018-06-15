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Посольство РФ заявило о едином сценарии провокаций с химоружием в Сирии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Посольство РФ в США, комментируя заявление Госдепартамента, заявило, что провокации с применением химоружия в Сирии осуществляются по одному сценарию.

«Даже руководитель пресс-службы Госдепартамента не сможет отрицать, что провокации с использованием химоружия в Сирии осуществляются по одному и тому же сценарию. Позвольте напомнить о громком разоблачении инсценированной химатаки в городе Дума», — подчеркнуло посольство в своем Twitter,

В заявлении также размещены ссылки на видео, в которых говорится о постановочном характере сообщений об «атаке», на основании которых Вашингтон обвинил власти Сирии в применении химоружия и подверг ракетным ударам территорию республики.

В посольстве также призвали США уничтожить все свои запасы химоружия и рассекретить данные об отравляющем веществе нервно-паралитического действия «Новичок».

14 июня официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт опровергла заявления Минобороны РФ о подготовке провокации с применением химоружия в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

11 июня представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что командование «Сирийской свободной армии» (ССА) при содействии США готовит серьезную провокацию в Сирии и что данная информация подтверждена по трем независимым каналам.

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