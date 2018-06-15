Лидер группы «Чайф» переделал песню после победы сборной России

Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин перепел в инстаграме знаменитую песню «Аргентина — Ямайка 5:0» после победы сборной России в матче с командой Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

«Уходит боль, уходит боль, Россия — Саудовская Аравия 5:0»,– цитирует Шахрина «Газета.ру».

Он добавил: «Молодцы, порадовали старика».

14 июня, в первом матче ЧМ-2018 сборная России буквально разгромила команду Саудовской Аравии.

Последний раз сборная России побеждала на чемпионатах мира 16 лет назад. 5 июня 2002 года команда Олега Романцева переиграла сборную Туниса со счетом 2:0.