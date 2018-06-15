Прямой эфир
Сюжет:

Лидер группы «Чайф» переделал песню после победы сборной России

0
Фото: ТАСС/Продюсерский центр Игоря Матвиенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин перепел в инстаграме знаменитую песню «Аргентина — Ямайка 5:0» после победы сборной России в матче с командой Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

«Уходит боль, уходит боль, Россия — Саудовская Аравия 5:0»,– цитирует Шахрина «Газета.ру».

Он добавил: «Молодцы, порадовали старика».

14 июня, в первом матче ЧМ-2018 сборная России буквально разгромила команду Саудовской Аравии.

Последний раз сборная России побеждала на чемпионатах мира 16 лет назад. 5 июня 2002 года команда Олега Романцева переиграла сборную Туниса со счетом 2:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матч открытия ЧМ в «Лужниках» посетили более 78 тыс. человек
Назван лучший футболист по итогам первого матча чемпионата мира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017