Лидер группы «Чайф» переделал песню после победы сборной России
Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин перепел в инстаграме знаменитую песню «Аргентина — Ямайка 5:0» после победы сборной России в матче с командой Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
«Уходит боль, уходит боль, Россия — Саудовская Аравия 5:0»,– цитирует Шахрина «Газета.ру».
Он добавил: «Молодцы, порадовали старика».
14 июня, в первом матче ЧМ-2018 сборная России буквально разгромила команду Саудовской Аравии.
Последний раз сборная России побеждала на чемпионатах мира 16 лет назад. 5 июня 2002 года команда Олега Романцева переиграла сборную Туниса со счетом 2:0.