Робби Уильямс показал неприличный жест на церемонии открытия ЧМ-2018

Знаменитый британский певец Робби Уильямс, которого пригласили выступить на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, показал на камеру во время выступления в «Лужниках» средний палец.

Инцидент произошел во время исполнения песни Rock DJ. Уильямс показал средний палец и пропел «я сделал это бесплатно», изменив текст композиции.

По словам режиссера церемонии Ильи Авербуха, это может быть связано с критикой в адрес певца со стороны многих британских журналистов и политиков.

«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно. Думаю, это все-таки некий ответ критикам на его родине, которые набросились на Робби за участие в церемонии. Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом», ––цитирует Авербуха «РИА Новости».

Он также добавил, что Уильямс «большая звезда и делает, что хочет».

14 июня за красочным шоу церемонии открытия наблюдали 78 тыс. зрителей из разных стран мира. Также в «Лужники» прибыли мировые лидеры и высокопоставленные гости. Поздравил болельщиков с началом ЧМ президент России Владимир Путин.

13 июня сообщалось, что Робби Уильямса попросили не исполнять на открытии ЧМ песню Party like a Russian («Веселись, как русский»).