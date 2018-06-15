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Пентагон подтвердил Японии и Южной Корее союзнические обязательства США

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече с коллегами из Южной Кореи и Японии подтвердил союзнические обязательства Вашингтона перед Токио и Сеулом свои союзнические обязательства. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт в пятницу, 15 июня.

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«Соединенные Штаты вновь подтвердили свои нерушимые оборонные обязательства перед Японией и свою решимость поддерживать боеготовность своих сил в регионе», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом Мэттис обсудил и вопрос о совместных учениях с Южной Кореей.

14 июня президент США Дональд Трамп заявил о приостановлении проведения совместных учений американских и южнокорейских военных, чтобы не раздражать Северную Корею, согласившуюся на переговоры об отказе от ядерного оружия.

Учения США и Южной Кореи RIMPAC с участием 20 стран должны были состояться с 27 июня по 2 августа.

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