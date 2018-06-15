Истребители ВКС за неделю 7 раз поднимались на перехват иностранных самолетов
Истребители ВКС России за минувшую неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов семь раз. Это следует из инфографики Минобороны, приведенной в газете «Красная звезда».
Так, у российских границ за прошедшие семь дней разведку вели 12 летательных аппаратов.
При этом нарушений воздушного пространства России допущено не было.
8 июня сообщалось, что у границ РФ замечены 20 летательных аппаратов.
В начале месяца истребители российских сил ПРО поднимались на перехват восемь раз.
При этом вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей был зафиксирован американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, который совершил 12-часовой разведывательный полет.