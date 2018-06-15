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Суд на два месяца арестовал главу Серпуховского района Подмосковья

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Басманный суд Москвы в четверг санкционировал на два месяца арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщает «Интерфакс» в четверг, 14 июня.

«Удовлетворить ходатайство следователя, избрать в отношении Шестуна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа включительно», – цитирует корреспондент агентства судью Юлию Сафину.

Шестуна подозревают в превышении должностных полномочий.

В апреле появилась информация о том, что Шестун записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о том, что его якобы принуждали уйти в отставку с помощью угроз и шантажа.

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по теме обращения главы Шестуна к Путину.

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