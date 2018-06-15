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Управляющие компании и ТСЖ смогут просить деньги у государства

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) смогут напрямую просить федеральные субсидии на энергоэффективный капремонт у госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (Фонд ЖКХ).

О готовящихся новых правилах говорится в поправках Минстроя (имеются у «Известий»).

Ранее это можно было сделать только через региональные власти, что приводило к волоките и задержкам.

Благодаря энергоэффективному ремонту с утеплением стен, чердака и установкой индивидуальных узлов регулирования можно добиться 40% экономии расходов граждан.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жильцов приблизят к Фонду ЖКХ

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