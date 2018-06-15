Повышение пенсионного возраста приведет к увеличению размера пенсий

Правительство России предложило повысить пенсионный возраст с целью увеличения благосостояния населения.

Так, новая мера позволит увеличивать размер пенсий на 1 тыс. рублей каждый год и сможет изменить положение на рынке труда, где желающих продолжить карьеру россиян «выталкивают» на заслуженный отдых.

Пенсионный возраст предлагается повысить: до 65 лет — для мужчин и до 63 лет — для женщин.

По словам премьер-министра страны Дмитрия Медведева, изменения будут плавными и постепенными.

Переходный период начнется с 2019 года.

Кроме того, РФ планирует ратифицировать 102-ю Конвенцию МОТ о минимальных нормах социального обеспечения, которая гарантирует, что пенсионер будет получать не менее 40% от своего прежнего дохода.

Также кабмин выступает за увеличение НДС с 18 до 20%.

При этом изменения не затронут нынешних пенсионеров, а льготы, дающие право на досрочный выход на пенсию, сохранятся.

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Доходный возраст