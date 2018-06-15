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Глава МИД Греции назвал фундаментальную проблему Евросоюза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Европейский союз находится в кризисе из-за своей непривлекательной повестки дня. Для выхода из этой ситуации необходимо реанимировать причину, по которой он когда-то был создан. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас.

Комментируя Brexit и трудности, с которыми сегодня сталкивается ЕС, министр назвал его «фундаментальную проблему».

«Сейчас у Евросоюза больше негативная, нежели позитивная повестка дня. Она потеряла свою привлекательность <…> Необходимо реанимировать ту причину, по которой Евросоюз когда-то был создан. Надо найти точки, которые привлекали бы людей. Необходимо, чтобы ЕС не ограничивался торгово-экономическим сотрудничеством или санкциями против третьих стран. Мы должны снова обрести себя», — заявил Кодзиас.

Глава МИДа добавил, что греческая экономика — прежде всего в области сельского хозяйства — испытывает большие проблемы в связи со спадом экспорта, подчеркнув, что санкционный режим, который его страна, как член ЕС, вынуждена соблюдать, — «не самый рациональный инструмент дипломатии».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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