Американец 18 лет использовал в лотерее одни и те же числа и выиграл $2 млн

Житель американского штата Айдахо Майкл Трэн 18 лет играл в лотерею и на протяжении всего времени использовал одну и ту же комбинацию цифр. В итоге мужчина сорвал куш.

Как сообщает UPI, купив в очередной раз лотерейный билет, Трэн уже традиционно вписал привычные числа, а проверив билет, узнал, что выиграл $2 млн.

«Прошлой ночью я отсканировал билет с помощью телефона. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи», — рассказал мужчина.



По словам американца, часть денег он потратит на погашение кредита за дом, а остальные сэкономит.

5 июня сообщалось, что в ОАЭ иностранец второй раз выиграл $1 млн в лотерее. В первый раз 73-летний мужчина победил в ней в 2012 году.