Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

Футболисты сборной России одержали победу со счетом 5:0 над командой Саудовской Аравии в матче открытия мундиаля.

«После финального свистка звонил мне глава страны, поздравил и попросил поблагодарить ребят за хороший матч», — заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Отмечается, что россияне с самого начала игры держали мяч под контролем, что позволило открыть счет на 12 минуте.

В первом тайме забили Юрий Газинский и Денис Чернышев, во втором отметился Артем Дзюба, сделал «дубль» Денис Черышев и поставил в игре точку Александр Головин.

Сборные России и Саудовской Аравии играют в группе А вместе с командами Уругвая и Египта. Сборная России проведет матч 19 июня против сборной Египта. 20 июня футболисты Саудовской Аравии сыграют с Уругваем.

После игры, наблюдавшие за матчем, российский лидер Владимир Путин и саудовский принц, Мухаммед бен Салман, обменявшись поздравлениями, вместе покинули трибуну.