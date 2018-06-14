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Аэропорт Киева закрыт из-за аварии самолета

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Международный аэропорт Киева им. Сикорского (Жуляны) закрыт до часа ночи 15 июня из-за аварии самолета Bravo Airways, сообщили в пресс-службе аэропорта.

При посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП). Отмечается, что полоса была мокрая и при торможении самолет развернуло и вынесло с нее. Пострадавших нет.

«Сегодня, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия–Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал», –– приводит сообщение «Интерфакс».

К настоящему моменту все пассажиры были эвакуированы и размещены в терминале.

На месте ЧП работает аварийно-спасательная бригада.

Экипаж ожидает прибытия авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

6 июня сообщалось, что во время посадки в самолет авиакомпании «Ямал» Sukhoi Superjet с пассажирами на борту столкнулся с птицами.

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