Аэропорт Киева закрыт из-за аварии самолета

Международный аэропорт Киева им. Сикорского (Жуляны) закрыт до часа ночи 15 июня из-за аварии самолета Bravo Airways, сообщили в пресс-службе аэропорта.

При посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП). Отмечается, что полоса была мокрая и при торможении самолет развернуло и вынесло с нее. Пострадавших нет.

«Сегодня, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия–Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал», –– приводит сообщение «Интерфакс».

К настоящему моменту все пассажиры были эвакуированы и размещены в терминале.

На месте ЧП работает аварийно-спасательная бригада.

Экипаж ожидает прибытия авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

6 июня сообщалось, что во время посадки в самолет авиакомпании «Ямал» Sukhoi Superjet с пассажирами на борту столкнулся с птицами.