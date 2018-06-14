Милонов предложил штрафовать за издевательства над сборной России

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал штрафовать за оскорбления российской сборной по футболу. По его словам, «обливание грязью» спортсменов нужно наказывать штрафом в 10 тыс. рублей, чтобы у болельщиков не хватало денег на пиво и чипсы.

«Наши футболисты еще не успели выйти на поле, а их уже облили грязью. И каждый футболист не должен в частном порядке бегать в полицию, писать заявления», — цитирует парламентария «Спорт-экспресс».

Милонов отметил, что российская сборная представляет все государство, а те, кто на футболистов «выливает помои», оскорбляют всю страну.

В первом матче чемпионата мира, проходившем на стадионе «Лужники» в Москве, сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Мундиаль продлится до 15 июля и пройдет в 11 городах РФ.