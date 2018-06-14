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Барабанщик Элвиса Пресли скончался в возрасте 87 лет

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Фото: commons.wikimedia.org
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Барабанщик короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Доминик Джозеф Фонтана, известный как Ди-Джей Фонтана, скончался на 88-м году жизни. О смерти музыканта сообщил его сын Дэвид.

«Мой отец ушел из жизни во сне в 21:33. Его лицо было спокойным и не отражало боли», — написал родственник артиста в Facebook. Сын Фонтаны также поблагодарил всех, кто был неравнодушен к судьбе его отца, информирует Daily Mail. Кроме того, сообщения о смерти барабанщика подтвердила его жена Карен Фонтана.

Доминик Джозеф Фонтана родился в 1931 году в штате Луизиана. Он сотрудничал с Элвисом Пресли в период с 1954 по 1968 год и исполнил такие хиты, как Jailhouse Rock и Heartbreak Hote. В 2009 году его включили в Зал славы рокабилли за заслуги в музыкальной индустрии, а через год он был избран членом Зала славы рок-н-ролла.

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