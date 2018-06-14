Медведь проехался по улицам Москвы в день открытия ЧМ-2018

В день открытия чемпионата мира по футболу по улицам Москвы в винтажном кабриолете прокатился медведь. Видеозаписи с участием животного начали публиковать в соцсетях жители и гости столицы.

Как видно на записи, опубликованной «Пятым каналом», в лапах у медведя была труба, в которую он дудел.

«Теперь приехавшим в Россию иностранцам будет еще сложнее доказать, что бурые мишки не бродят по центру столицы, когда им заблагорассудится», — шутят журналисты.

В первом матче ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Мундиаль проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.