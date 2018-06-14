Прямой эфир
Сюжет:

Медведь проехался по улицам Москвы в день открытия ЧМ-2018

0
Фото: Пятый канал
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В день открытия чемпионата мира по футболу по улицам Москвы в винтажном кабриолете прокатился медведь. Видеозаписи с участием животного начали публиковать в соцсетях жители и гости столицы.

Как видно на записи, опубликованной «Пятым каналом», в лапах у медведя была труба, в которую он дудел.

«Теперь приехавшим в Россию иностранцам будет еще сложнее доказать, что бурые мишки не бродят по центру столицы, когда им заблагорассудится», — шутят журналисты. 

В первом матче ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Мундиаль проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Воислав Шешель предсказал победу России в первом матче ЧМ со счетом 5:0
Робби Уильямс показал средний палец на церемонии открытия ЧМ-2018‍

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017