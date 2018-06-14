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Школьник утонул в оросительном канале на Кубани

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На Кубани проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка, утонувшего в оросительном канале под Краснодаром. Трагедия в поселке Знаменский произошла 10 июня.

Погибшему мальчику было 8 лет. В настоящее время следователи уже трижды выезжали на место трагедии для выяснения обстоятельств.

Как напоминает ИА KrasnodarMedia, месяц назад в Краснодаре на отмели в районе Яблоновского моста обнаружили тело утонувшей 12-летней девочки. Школьница купалась там с другими детьми.

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