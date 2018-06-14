Жителя Иркутской области будут судить за случайный поджог леса

Житель Усть-Удинского района Иркутской области предстанет перед судом по делу об уничтожении или повреждении лесов в результате неосторожного обращения с огнем. Сумма причиненного лесному фонду ущерба превышает 36 тыс. рублей. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, 6 мая мужчина неподалеку от деревни Лобагай решил освободить место под сенокос и сжечь сухую прошлогоднюю траву. В результате были повреждены лесные насаждения на площади 13 га. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Напомним, в Брянске мировой суд рассмотрит дело 77-летнего пенсионера, по вине которого сгорели соседские дома. В апреле 2017 года старик сжигал мусор и не потушил до конца огонь, оставив без присмотра тлевшие угли. Вспыхнул крупный пожар.