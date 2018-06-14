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Движение транспорта в Москве ограничат на праздник Ураза-байрам

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Движение транспорта перекроют в Москве 15 июня в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом информирует пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По его информации, с 04:00 до 11:00 движение будет временно перекрыто на участках улицы Дурова, Самарской улицы, улицы Щепкина, Мещанской улицы, улицы Гиляровского и Капельского переулка.

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Кроме того, в это время будут перекрыты участки трассы на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект, улице Большой Татарской, в Старом Толмачевском переулке, Малом Татарском переулке, Климентовском и Озерковском переулках. Частично движение ограничат на улице Хачатуряна.

Власти Москвы также усилят меры безопасности в местах проведения праздника. Перед входами в мечети установят рамки металлоискателей, а верующих обяжут предъявить удостоверение личности.

Праздник Ураза-байрам отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. В этот день мусульмане совершают утренний намаз в мечети, а затем собираются за столом в кругу семьи и угощают своих знакомых.

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