Известный в Красноярске зубр Мурыч отметил юбилей

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» отметили 20-летие зубра по кличке Мурыч. Он приехал в сибирский город из подмосковного Приокско-Террасного заповедника в 2002 году.

Огромного зубра назвали в честь былинного богатыря Ильи Муромца. Он неоднократно становился отцом множества телят, передает ИА KrasnoyarskMedia. На сегодняшний день на территории России насчитывается около 900 зубров.

Напомним, восточный колобус родился у пары приматов Юлиана и Снежаны в зоопарке «Роев ручей». Маленькой обезьянке дали имя Джулия. Она практически всё время проводит в обнимку с мягкой игрушкой, так как в естественной среде обитания колобусы неразлучны с матерью и растут, держась за ее шерсть.