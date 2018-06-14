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Известный в Красноярске зубр Мурыч отметил юбилей

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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» отметили 20-летие зубра по кличке Мурыч. Он приехал в сибирский город из подмосковного Приокско-Террасного заповедника в 2002 году.

Огромного зубра назвали в честь былинного богатыря Ильи Муромца. Он неоднократно становился отцом множества телят, передает ИА KrasnoyarskMedia. На сегодняшний день на территории России насчитывается около 900 зубров. 

Напомним, восточный колобус родился у пары приматов Юлиана и Снежаны в зоопарке «Роев ручей». Маленькой обезьянке дали имя Джулия. Она практически всё время проводит в обнимку с мягкой игрушкой, так как в естественной среде обитания колобусы неразлучны с матерью и растут, держась за ее шерсть.

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