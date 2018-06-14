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Храм на месте разрушенной часовни построили в селе под Уссурийском

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На месте разрушенной часовни в селе Яконовка под Уссурийском завершается строительство нового храма в честь Рождества Христова. На средства меценатов и местных жителей возвели здание площадью 160 кв. м.

Недалеко от храма обустроен колодец со святой водой, глубина — 50 м. Для внутреннего убранства заказывают специальные иконы. Открытие нового храма запланировано на 115-летие села Яконовка, сообщает ИА UssurMedia

Портал iz.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге начинается реставрация фасада Казанского собора. Предполагается, что работы растянутся почти на год и завершатся 15 апреля 2019 года. Всё это время здание собора будет закрыто лесами. Государственная административно-техническая инспекция уже выдала разрешительную документацию на их установку.

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