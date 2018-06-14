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В Турции назвали требования США отказаться от закупок С-400 шантажом

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Требования США аннулировать контракт с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 является шантажом. С таким заявлением выступил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Он подчеркнул, что отказ от С-400 является условием своевременных поставок истребителей F-35, однако Анкара не намерена его выполнять, сообщает агентство Anadolu.

Джаникли указал, что подобные действия Вашингтона противоречат нормам дипломатии и торговым отношениям. Он указал, что Турция выполнила обязательства по контракту на поставку F-35, и теперь ждет аналогичных действий от американских властей, уточняет «РИА Новости».

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за сделку с Россией. Так, в середине мая стало известно, что США могут негативно повлиять на участие Турции в программе F-35 из-за покупки С-400 «Триумф».

Позже появилась информация, что Турция может купить российские истребители пятого поколения Су-57 вместо американских F-35.

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