Путин присвоил главе ГИБДД Черникову звание генерал-лейтенанта полиции

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта полиции главе ГИБДД Михаилу Черникову. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 14 июня.

«Присвоить специальные звания <...> генерал-лейтенанта полиции <...> Черникову Михаилу Юрьевичу», — говорится в документе. Кроме того, такие же звания присвоены бывшему губернатору Еврейской автономной области Александру Винникову и главе МВД по Республике Ингушетия Дмитрию Каве.

В пресс-центре МВД России сообщили, что 14 июня глава ведомства Владимир Колокольцев вручил погоны руководителям территориальных органов и подразделений центрального аппарата МВД России, которые были удостоены специальных званий высшего начальствующего состава.

«Уверен, что каждый из вас и впредь будет отдавать все силы, знания и опыт делу, которому мы призваны служить, с достоинством и честью исполнять свой долг, как того требует присяга», — заявил Колокольцев на церемонии.

12 июня президент России Владимир Путин вручил госнаграды деятелям искусства, науки и культуры.