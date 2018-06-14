Лондон Брид стала первой афроамериканкой на посту мэра Сан-Франциско

Лондон Брид — новый мэр Сан-Франциско. Это первая темнокожая женщина, ставшая главой крупного города США. Брид 43 года, она родилась в бедной семье, ее воспитывала бабушка. Так что в первую очередь новый мэр намерена помочь малоимущим людям. Брид пообещала разобраться с преступностью и построить в городе доступное жилье.

Интересен и оппонент нового градоначальника на выборах. Марк Лено открыто заявлял о своей нетрадиционной ориентации. Лено лидировал в первые дни подсчета голосов, но Брид таки его опередила.