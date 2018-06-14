Правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста

65 лет для мужчин, 63 года для женщин — с 1 января 2019 года россиян ждет повышение пенсионного возраста. Реформа будет проходить постепенно.

Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет. С 2020 года возраст трудоспособности будет увеличиваться на год. Мужчины 1959 года рождения выйдут на пенсию в 61 год, а 1963 года — в 65. Женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 56 лет, а 1971-го — в 63.

Реформу готовили несколько лет. Провести ее стало возможно, поскольку увеличилась продолжительность жизни.