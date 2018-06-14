Выходца из Туниса задержали в ФРГ по подозрению в производстве биооружия

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали в Кельне уроженца Туниса по подозрению в производстве биологического оружия. Об этом информирует генпрокуратура ФРГ в четверг, 14 июня.

Как пишет CBS News, 29-летний мужчина был задержан у себя дома. Злоумышленником оказался гражданин Туниса Зиф Аллах Х. Правоохранители установили, что подозреваемый приобрел через интернет 1 тыс. семян клещевины и перемалывал их в кофемолке, чтобы сделать на их основе отравляющее вещество рицин. Этот яд в 6 тыс. раз токсичнее цианидов и у него нет противоядия.

По данным СМИ, гражданин Туниса прибыл в Германию в ноябре 2016 года. Его также подозревают в подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству. Пока доказательств этому утверждению не найдено, как и улик, свидетельствующих о его участии в террористических организациях.

Ранее во Франции правоохранители задержали двух человек по подозрению в подготовке теракта против представителей сексуальных меньшинств.