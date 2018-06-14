В России стартовал чемпионат мира по футболу

В России дан старт чемпионату мира по футболу – 2018. В эти минуты на стадионе «Лужники» проходит матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии.

В стартовом составе российской команды на поле вышли вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, полузащитники Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев и нападающий Федор Смолов.

Встречу судит бригада во главе с аргентинским арбитром Нестором Питана.

Перед началом матча к болельщикам обратился президент России Владимир Путин. Он поздравил «всю большую многонациональную футбольную семью» с началом чемпионата мира.

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