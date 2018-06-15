Администрации добавили функций

Президент Владимир Путин изменил положение о кремлевской администрации и оптимизировал ее структуру. АП получила несколько дополнительных функций — в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, развития местного самоуправления и цифровой инфраструктуры. Некоторые подразделения будут реорганизованы для выполнения новых задач, которые соответствуют приоритетам, ранее обозначенным президентом.

Изменения в действующее положение об АП, внесенные президентом, наделяют администрацию рядом новых функций. Среди них — содействие развитию местного самоуправления и совершенствование общих принципов его организации. Этой сферой займется управление президента по внутренней политике (УВП), которое курирует первый замглавы АП Сергей Кириенко. В рамках реорганизации подразделения на УВП возложены обязанности по подготовке, обобщению и представлению президенту предложений по приоритетным направлениям госполитики в области местного самоуправления. Также управление будет организовывать и обеспечивать взаимодействие главы государства с органами местного самоуправления и объединениями муниципальных образований.

Еще одна новая функция АП — подготовка предложений по государственной молодежной политике и госполитике в области патриотического воспитания. Эта работа возложена на управление президента по общественным проектам, которое возьмет на себя информационно-аналитическое и организационное обеспечение полномочий президента в названных областях. Кроме того, управление будет анализировать и прогнозировать развитие сетевых проектов, в том числе — для подготовки предложений по их реализации, говорится в указе.

Администрация получила новые функции и в области цифровой экономики. АП будет содействовать развитию цифровой инфраструктуры и применению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в государственном и муниципальном секторе. Для этого управление по применению информационных технологий и электронной демократии преобразуют в управление по развитию ИКТ и инфраструктуры связи. Обеспечением работы по вопросам использования цифровых технологий и технологического развития также займется экспертное управление президента.

Несколько изменились и функции управления по обеспечению деятельности Госсовета РФ. В дополнение к текущим задачам оно будет проводить мониторинг и анализ социальных процессов в стране.

Новые функции, возложенные на АП, соответствуют акцентам, обозначенным в послании президента и новом майском указе. В этих документах говорится, в частности, о поддержке молодежи, развитии системы местного самоуправления и ускоренном внедрении цифровых технологий в экономике и социальной сфере.