Рекламу против социальных сетей предлагают ввести в Пскове

Муниципальную программу, которая убережет детей от социальных сетей, разрабатывают в Пскове. Она предполагает появление рекламы ценности жизни в местах со свободным доступом в интернет.

По оценке городских властей и правоохранительных органов количество попыток суицида в подростковой среде сократилось после закрытия определенных групп в социальных сетях. Теперь мэрия намерена направить усилия на сохранение тенденции. В образовательных учреждениях работают программы, которые пропагандируют семейные ценности и здоровый образ жизни. Кроме того, создаются службы медиации, которые помогут подросткам разобраться в конфликтах.

В администрации также сообщили о работе над программой воспитания подростков, в которой предусмотрен пункт против пагубного воздействия социальных сетей, сообщает Псковское агентство информации. В частности, в торговых центрах, клубах и других местах со свободным доступом в интернет предлагается внедрить рекламу ценности жизни и личного общения со сверстниками.