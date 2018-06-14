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Рекламу против социальных сетей предлагают ввести в Пскове

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Муниципальную программу, которая убережет детей от социальных сетей, разрабатывают в Пскове. Она предполагает появление рекламы ценности жизни в местах со свободным доступом в интернет.

По оценке городских властей и правоохранительных органов количество попыток суицида в подростковой среде сократилось после закрытия определенных групп в социальных сетях. Теперь мэрия намерена направить усилия на сохранение тенденции. В образовательных учреждениях работают программы, которые пропагандируют семейные ценности и здоровый образ жизни. Кроме того, создаются службы медиации, которые помогут подросткам разобраться в конфликтах.

В администрации также сообщили о работе над программой воспитания подростков, в которой предусмотрен пункт против пагубного воздействия социальных сетей, сообщает Псковское агентство информации. В частности, в торговых центрах, клубах и других местах со свободным доступом в интернет предлагается внедрить рекламу ценности жизни и личного общения со сверстниками.

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