Финал ЧМ покажут в Туле на фестивале «Среднерусская возвышенность»

Организаторы музыкального фестиваля «Среднерусская возвышенность», который проходит в туристическом центре в Веневском районе Тульской области, решили показать зрителям матчи финального этапа игр в рамках ЧМ-2018.

Встречи финалистов мундиаля можно будет увидеть на больших мониторах под открытым небом в парке «Золотой город». Как сообщает ИА «Тульские новости», по субботам и воскресеньям для желающих посмотреть футбол будет организован трансфер из Тулы и Новомосковска.

Сегодня в 18:00 мск на стадионе «Лужники» в Москве начнется матч-открытие чемпионата мира по футболу 2018 года. Россия сыграет против Саудовской Аравии. Уже объявлен стартовый состав российской сборной.