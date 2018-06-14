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Финал ЧМ покажут в Туле на фестивале «Среднерусская возвышенность»

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Организаторы музыкального фестиваля «Среднерусская возвышенность», который проходит в туристическом центре в Веневском районе Тульской области, решили показать зрителям матчи финального этапа игр в рамках ЧМ-2018.

Встречи финалистов мундиаля можно будет увидеть на больших мониторах под открытым небом в парке «Золотой город». Как сообщает ИА «Тульские новости», по субботам и воскресеньям для желающих посмотреть футбол будет организован трансфер из Тулы и Новомосковска.

Сегодня в 18:00 мск на стадионе «Лужники» в Москве начнется матч-открытие чемпионата мира по футболу 2018 года. Россия сыграет против Саудовской Аравии. Уже объявлен стартовый состав российской сборной.

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