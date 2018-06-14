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Лодка с мужчиной и двумя подростками опрокинулась на Ладоге

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Спасатели ведут поисковые работы в акватории Ладожского озера в Ленинградской области. Лодка с пенсионером и двумя школьниками опрокинулась во время рыбалки, пожилой мужчина пропал.

По данным родственников, 66-летний житель Петербурга отправился на рыбалку с 15-летним внуком и его ровесником. Лодку начало заливать водой. Тогда мужчина сказал подросткам плыть к берегу. Мальчикам удалось доплыть до камышей, где их подобрали очевидцы на лодке. Местонахождение пенсионера неизвестно, сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на 47news.

Поиски пенсионера ведутся на реке Бурной и в акватории Ладожского озера. При обследовании берега лодка с одним веслом была найдена в камышах.

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