Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил стартовый состав на матч-открытие чемпионата мира по футболу — 2018 против Саудовской Аравии. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

Российская команда сыграет в три номинальных защитника и одного нападающего. Судить встречу будет бригада во главе с аргентинцем Нестором Питана.

Матч-открытие мирового первенства пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. На встречи ожидается аншлаг.

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