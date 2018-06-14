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Автомобиль провалился под землю в Брянске

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На одной из улиц Брянска образовался провал. Это произошло в Володарском районе на улице Дмитрова. Под землю едва не ушел автомобиль.

Фото случившегося, появившееся в социальных сетях, вызвало бурю негодования среди местных жителей. Они вспомнили, что два дня назад аналогичный случай произошел в Фокинском районе города. Там в образовавшуюся в асфальте трещину также провалился припаркованный автомобиль.

«Брянск уходит под землю! Люди, будьте осторожны», — цитирует один из комментариев NASHBRYANSK.RU.

Пользователи задаются вопросом, кто должен нести ответственность за случившееся перед владельцами пострадавших машин.

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