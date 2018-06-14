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Многодетный отец в Ярославле задержан за содержание сына на цепи

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Правоохранительные органы задержали в Ярославле мужчину, который посадил своего 13-летнего сына на цепь. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, 44-летниий местный житель намеревался «повоспитывать» подростка, он сажал мальчика на цепь за непослушание. При этом несовершеннолетний находился в собачьей будке. Пострадавший находится в больнице, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Спустя почти неделю после оглашения информации об истязаниях мальчика многодетный отец был задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал портал iz.ru, семья, в которой находился мальчик, является многодетной. Четверо из пяти детей являются малолетними. При этом семья состоит на учете в органах профилактики. В связи с тем, что дети находятся в социально опасном положении, инициирован вопрос об их изъятии из семьи.

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