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Порошенко рассказал об отсутствии аптечек на Украине четыре года назад

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о прогрессе в развитии украинской военной медицины за последние годы. По его словам, четыре года назад у страны не было даже обычных аптечек.

«Жизнь украинских воинов зависела от того, привезут кровоостанавливающие средства волонтёры или не привезут. Самых простых средств не было», — цитирует украинского лидера телеканал RT со ссылкой на его пресс-службу.

Порошенко отметил, что страна «заплатила большую цену за то, что в предыдущие годы разрушались армия и военная медицина». По его словам, сейчас до 93% военнослужащих после ранений возвращаются в строй.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Тогда Киев ввел свои войска на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые не признали итогов госпереворота в стране. По данным ООН, за эти годы в Донбассе погибло не менее 10 тыс. человек.

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