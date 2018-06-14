Вторая платная парковка появится в Пензе к 1 августа

Вторую платную парковку планируют открыть на улице Пушкина в Пензе к 1 августа. Данное постановление подписал глава городской администрации Виктор Куввайцев.

Исходя из документации, парковка должна будет работать круглосуточно и ежедневно. Стоимость одного часа нахождения на стоянке составит 20 рублей. Для предпринимателей, чьи объекты находятся на данной территории, бесплатны будут первые пять минут, затем также придется оплачивать парковку машины, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Оборудовать территорию под платную парковку предстоит департаменту ЖКХ. Необходимо будет установить шлагбаумы, знаки и другое нужное оборудование.

Первую парковку обустроили у областной больницы, и за время существования она принесла в бюджет неплохой доход.