Проектирование объездной дороги началось в Волгограде

Губернатор Волгоградской области, глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев дали старт проектированию объездной дороги вокруг Волгограда сегодня, 14 июня.

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона и его спутники осмотрели площадку будущего строительства на участке трассы федерального значения Р-22 «Каспий» в Городищенском районе. На месте будущего строительства установили реперную рейку, символизирующую начало этапа работ по проектированию окружной дороги.

Предполагается, что протяженность будущей дороги составит 71,4 км. Она пройдет через Городищенский и Светлоярский районы с выходом на трассу Р-228 (Сызрань–Саратов–Волгоград) в районе поселка Ерзовка, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Как рассказал глава Росавтодора, проектирование дороги продлится до 2020 года. Специалистам предстоит учесть геологические характеристики, решить земельно-имущественные вопросы. Также Старовойт выразил уверенность в том, что появится возможность сдвинуть сроки и ввести дорогу в эксплуатацию к концу 2024 года.

По словам главы региона, реализация проекта даст толчок для развития огромной территории города. На данный момент уже начинается комплексная застройка отдаленных районов и предусматривается создание дополнительной инженерной инфраструктуры.