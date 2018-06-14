Лучших в прыжках через скакалку выбрали в Тамбовской области

В Тамбовской области прошел второй окружной слет по роуп-скиппингу «Прыжок в высоту». За звание лучших в прыжках через скакалку боролись 70 воспитанников шести школ-интернатов региона.

Соревнования проходили на базе «Галдым» на протяжении трех дней. В итоге победу одержали дети из Караульского детского дома имени Чичерина «Арена».

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», для гостей слета были организованы развлекательная программа, квесты и треннинги, которые провели сертифицированные тренеры из Орла и Челябинска, а также члены Федерации по роуп-скиппингу.

В Тамбовской области этот вид спорта активно продвигает коллектив Державинского университета «Сияние». Его представители успешно выступают не только на региональных, но и на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Так, в мае они заняли третье место в соревнованиях в рамках Всероссийской студенческой весны в номинации «Оригинальный жанр».

Осенью 2017 года в Орле состоялся финал первых Всероссийских школьных соревнований по спортивной скакалке.