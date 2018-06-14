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Нижний Новгород и греческий Ираклион стали побратимами

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Главы Нижнего Новгорода и Ираклиона подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами. Власти планируют обмениваться опытом в организации работы органов местного самоуправления.

Мэр греческого города Василис Ламбринос приехал в Нижний Новгород и побывал в Университете Лобачевского и Торгово-промышленной палате. По словам Ламбриноса, греческая сторона готовит культурный обмен, чтобы воплотить в жизнь идеи сотрудничества. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, в свою очередь, отметил, что в основе побратимских связей между городами лежат общие ценности и многовековая история. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

По словам Панова, власти городов будут обмениваться опытом организации работы местного самоуправления.

Для Нижнего Новгорода Ираклион стал 16-м городом-побратимом.

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